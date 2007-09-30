Голосование на выборах в ВР завершилось...

В данное время завершилось голосование на выборах народных депутатов Украины в заграничных избирательных округах в городах Владивосток, Токио и Сидней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила в интервью журналистам член ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

Она напомнила, что завершение голосования в этих округах связано с разницей во времени. Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ добавила, что традиционно активность избирателей на заграничных участках является невысокой.

По данным из 224-х территориальных избирательных округов явка избирателей составляет 42,96%. Самая низкая активность избирателей сохраняется в Закарпатской области – 31%, а также сравнительно низкая явка в Одесской (35%), Черновицкой (36%) и Херсонской (39%) областях.

В то же время самой высокой является активность избирателей в Тернопольской области – 52%, в Донецкой области – 48%, Волынской и Луганской – по 47%, а также в Хмельницкой, Львовской и Ривненской областях – 46%.

В Киеве явка избирателей составляет 42,13%, в Севастополе – 46,20%.