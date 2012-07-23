В Польше родители бросили 2-летнюю дочь в аэропорту и отправились в отпуск

Об этом сообщает польский телеканал TVN24, отмечая, что правоохранители планируют привлечь родителей к ответственности.

"Тяжело сказать, чем руководствовались родители, но точно будем проводить расследование этого дела и поговорим с ними после их возвращения", - сказал местный полицейский.

Родители оставили дочь под опекой работников аэропорта, пока за ней не приедут опекун и дедушка. Работники аэропорта вызвали полицию.