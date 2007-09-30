Международные наблюдатели удивлены, что к ним относятся доброжелательно

Представители международной негосударственной организации "За справедливые выборы" отмечают доброжелательное отношение к ним в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Житомирском областном совете сообщили представители этой организации Макс СТРОЖЕВС и Григорий ТОЧКОВОЙ.

"По сравнению с грузинскими выборами, где мне удалось побывать в качестве наблюдателя, в Украине наблюдается абсолютно противоположная тенденция. Поражает та доброжелательность, с которой нас в основном встречают председатели окружных территориальных комиссий. Это свидетельствует о том, что ситуация, сложившаяся в государстве, им по-человечески понятна, и они пытаются помочь органам власти, как могут. Это - первое впечатление, и нас удивляет, что люди внимательно относятся к визитам наблюдателей", - сказал Г.ТОЧКОВОЙ.

По его словам, "такая ситуация в Украине абсолютно противоположна тем тенденциям, которые приходилось наблюдать в Грузии во время выборов, где наблюдателей могут встретить враждебно”.

Г.ТОЧКОВОЙ отметил, что в Украине их встречают "мило", понимают их миссию и оказывают всяческую помощь.