Никому неизвестная групировка взяла на себя теракт в Болгарии

Об этом сообщает в воскресенье израильская газета "Едиот Ахронот", пишет РИА "Новости".

"Одной из наших групп... удалось взорвать автобус, полный израильских туристов, захватчиков Святой земли", - говорится в заявлении террористической группировки, распространенном через арабские СМИ. В сообщение говорится также о возможных новых терактах в ближайшее время.

Однако, по данным издания, министр иностранных дел Болгарии отверг версию о возможно причастности "Каидат аль-Джихад"к теракту в Бургасе.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и представители Пентагона заявляли о причастности Ирана и ливанского движения "Хезболлах"к подрыву туристического автобуса. Нетаньяху пообещал найти террористов и их покровителей и заставить их заплатить "высокую цену". Руководство Ирана в ответ назвало израильские обвинения нелепыми, а лидер "Хезболлах"шейх Хасан Насралла заявил, что движение ливанских шиитов не воюет с туристами.

Взрыв произошел в среду вечером в аэропорту болгарского города Бургас, откуда туристические автобусы забирали большую группу израильтян, прилетевших отдохнуть на местном курорте "Солнечный берег". По основной версии, взрывное устройство привел в действие смертник, вошедший в салон одного из автобусов.

В результате погибли пять израильтян, болгарский водитель и предполагаемый террорист. Ранения получили 35 израильских граждан. Из них 33 были в четверг доставлены на родину военно-транспортными самолетами и распределены по местным больницам.