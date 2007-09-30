В России открылись 5 участков для выборов в Верховную Раду

В России открылись 5 избирательных участков для голосования украинцев на выборах в Верховную Раду.

Как передает РИА «Новости», в частности, украинцы смогут проголосовать в Москве на участке, открытом в Посольстве Украины, также избирательные участки открылись при четырех генконсульствах Украины в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Тюмени и Ростове-на-Дону.

По информации представителя пресс-службы Посольства Украины в РФ, на учете в консульском отделе диппредставительства в Москве в настоящее время состоит 32 тысячи человек, проживающих в 36 субъектах России.

Для участия в голосовании гражданам Украины необходимо предъявить избирательной комиссии один из следующих документов: паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт, служебный паспорт, свидетельство личности моряка.