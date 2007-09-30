Сбор винограда - лучший ответ оппозиции

Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал изменниками сторонников оппозиции, которые проводят акции протеста в центре грузинского виноградарства - в Кахетии, сообщает агентство "Новости-Грузия".

"Кахетинским виноградарям сейчас очень трудно. Но кахетинские виноградари - интеллигентные и образованные люди, которые понимают, что мелкие изменники пытаются поднять свои очки, а ежедневное недовольство и жалобы только усилят позицию того, кто принял решение об эмбарго грузинского вина", - сказал Саакашвили в субботу на церемонии открытия дороги в верхней части Кодорского ущелья.

Основным рынком сбыта грузинского вина всегда считалась Россия, однако весной 2006 года Роспотребнадзор запретил поставки вин из Грузии. По данным руководителя службы Геннадия Онищенко, в грузинских и молдавских винах были обнаружены тяжелые металлы и пестициды.

"То, что в Кахети хорошо проходит сбор винограда, и то, что мы решили экономическую проблему с виноградом, - ответ тем политикам, которые проводят акции протеста, на которых присутствуют пять-шесть человек", - заявил президент Грузии.

Оппозиционеров он назвал людьми, которые, "любят Грузию и грузинский народ за столом, исполняя Сулико и произнося тосты с рогом в руках на ломаном русском языке, любят Грузию без Сухуми и без Цхинвали, и еще четырех пятых территорий".

РИА "Новости"