В Польше усугубляется кризис: массово увольняются врачи

В Польше принято решение эвакуировать пациентов из больниц, где врачи отказываются работать, требуя повышения заработной платы. В городе Ченстохова из воеводской больницы на автомобилях скорой помощи в другие больницы необходимо перевезти около 40 пациентов - врачи не смогли договориться с дирекцией о повышении зарплат и с 1 октября увольняются практически в полном составе.

"Переговоры закончились подписанием протокола, из которого следует, что каждая из сторон осталась при своем мнении - мы не договорились", - говорит доктор Юлиан Врубель, лидер профсоюза врачей.

Как сообщает Радио Свобода , такая же ситуация сложилась и в городе Радом, где 1 октября увольняются около 250 врачей, а в целом по стране с работы могут уйти до 3 тысяч. В ряде больниц в срочном порядке разрабатываются планы эвакуации больных.

"Если дойдет до эвакуации, то больных нужно будет развозить по другим больницам", - сказала медсестра одной из радомских больниц.

Врачи требуют повышения зарплат, 48-часовой рабочей недели и дополнительных оплачиваемых отпусков. Министерство здравоохранения заявляет, что в бюджете на это нет денег.