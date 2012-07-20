Отставка начальника генштаба армии КНДР закончилась перестрелкой: 30 жертв

Примерно 20-30 солдат погибли во время вооруженного столкновения, возникшего в тот момент, когда отставного начальника генштаба армии Северной Кореи Ли Ен Хо попытались вывести из кабинета.

Как сообщает «Газета.ру», об этом пишет южнокорейская газета The Chosun Ilbo со ссылкой на неподтвержденные данные разведки.

«Перестрелка вспыхнула, когда вице-маршал Чхве Рен Хэ, директор генерального политического бюро народной армии КНДР, попытался задержать Ли Ен Хо, исполняя приказ главы государства Ким Чен Ына о его увольнении. Вероятно, охранники вице-маршала Ли Ен Хо открыли огонь», – цитирует издание неких правительственных чиновников.

Некоторые собеседники предполагают, что Ли Ен Хо, который не был замечен на публике, начиная с того момента, как было объявлено о его отставке в начале этой недели, ранен или убит во время столкновения.

«Мы не можем исключить возможность того, что Ли Ен Хо был ранен или даже убит в перестрелке», – сообщил один из источников The Chosun Ilbo.

«Факт перестрелки еще не подтвержден на сто процентов», – в свою очередь, уточнил в беседе с изданием правительственный чиновник.

По его словам, потребуется некоторое время, чтобы картина произошедшего стала более ясной.

Ли Ен Хо оставил все занимаемые посты якобы по состоянию здоровья. При этом так и не было объявлено, чем собственно болен вице-маршал. Новым начальником генерального штаба Корейской народной армии был назначен генерал Хон Ен Чхоль.