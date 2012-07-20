Сирийские повстанцы берут под контроль границы с Ираком и Турцией

По словам замглавы МВД Ирака, успехи повстанцев на границе объясняются тем, что сирийские правительственные войска заняты обороной Дамаска, а также отметил, что после захвата приграничных КПП повстанцы казнили по меньшей мере 22 солдата правительственной армии.

Как сообщает Reuters, иракские власти приняли решение закрыть КПП вблизи селения Абу-Камаль - главный перевалочный пункт между двумя странами, и стянуть к границе дополнительные подразделения армии. Если повстанцы удержат контроль над остальными КПП, в министерстве внутренних дел Ирака пообещали рассмотреть возможность полного закрытия границы.

Повстанцы также добились успехов и на сирийско-турецкой границе, замечает Лента.ру. Правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights сообщила, что Свободная армия Сирии взяла под свой контроль крупный КПП Баб-аль-Хава.