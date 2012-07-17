СМИ: Лондон поднял цены на отели перед Олимпиадой меньше, чем Польша на Евро

Цены на номера в отелях Лондона, где с 27 июля по 12 августа пройдут Летние Олимпийские игры, поднялись в несколько раз меньше, чем в польских отелях во время прошедшего в прошлом месяце финала чемпионата Европы по футболу. Об этом пишет во вторник польская Gazeta Wyborcza cо ссылкой на данные фирмы HRS.

По данным аналитиков компании, которые приводит издание, отели в Лондоне в июле подорожали примерно на 25%, по сравнению со средними ценами за последние двенадцать месяцев, в то время как в Польше во время Евро-2012 рост составил более 150%.

Проанализировав около тысячи отелей в столице Великобритании, HRS выявил, что средняя цена номера на время Олимпиады составляет около 180 евро.

"Всего за две недели до начала Олимпиады появились первые значительные скидки на жилье", - пишет газета.

Генеральный директор HRS Polska Лукаш Домбровский заметил, что спрос на отели в столице Великобритании оказался ниже обычного на такого рода мероприятиях, что также повлияло на цены жилья во время Олимпиады.

"Без сомнения, Лондон имеет большую базу отелей, собственники которых не преувеличивают с ценами, а также принимают во внимание кризис и опыт Евро-2012, когда отели выставили слишком высокие цены, эффектом которого стала меньшая заполняемость и прибыль", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале июня польская puls biznesu написала, что польские отели во время прошедшего с 8 июня по 1 июля Евро-2012 были заполнены на уровне 70%, что незначительно выше показателей июня прошлого года, и сумели увеличить прибыли только благодаря повышению цен на более чем 120%.

По предварительным данным польских организаторов чемпионата Европы по футболу, в Польшу за три недели его проведения приехало около 600 тыс. иностранных болельщиков, в то время как перед турниром организаторы прогнозировали приезд от 700 тыс. до 1 млн иностранцев.

Среди факторов, приведших к уменьшению количество приехавших болельщиков, эксперты называли дорогое жилье, которое, по данным STR Global, в среднем стоило около 150 евро.

Напомним, в Украине весной разгорелся скандал из-за очень высокой стоимости гостиничных номеров на период Евро-2012. Президент УЕФА Мишель Платини объяснил проблемы с продажей билетов на матчи в Украине в том числе и высокими ценами на номера в гостиницах. 6 апреля Президент Украины Виктор Янукович поручил вице-премьер-министру – министру инфраструктуры Борису Колесникову и министру экономического развития и торговли Петру Порошенко принять меры по приведению цен на гостиничные услуги до экономически обоснованного уровня.