Сирийские повстанцы объявили о переходе в наступление по всей стране

Соответствующее заявление, сообщает Agence France-Presse, повстанцы распространили вечером 17 июля.

В соответствии с новой тактикой, САС поведет атаки "на все позиции правительственных войск в городах и деревнях страны" с целью заставить сторонников Асада сдаться или уничтожить их.

Помимо этого САС заявила, что будет считать "легитимными целями" любых вооруженных сторонников Асада из сопредельных государств, в частности, отряды ливанского движения "Хизбалла" и Стражей иранской революции.

Как сообщалось, напоминает Лента.ру, по итогам двухдневных боев повстанцы заявили, что закрепились в двух районах Дамаска, и назвали произошедшее "поворотным моментом" в деле свержения правящего режима. В свою очередь, сторонники правительства, не опровергая сам факт боев, заявили о том, что "террористические группировки" "никогда не получат Дамаск".