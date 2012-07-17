Понизился рейтинг итальянских банков

В число банков, включенных в список Moody's, входят такие крупные финансовые организации как UniCredit и Intesa Sanpaolo. Долгосрочный рейтинг этих банков понижен на две ступени - до Ваа2 с А3 с негативным прогнозом, передает РИА Новости со ссылкой на AFP.

"Понижение рейтинга суверенных облигаций Италии означает возрастающий риск того, что правительство окажется не в состоянии оказывать финансовую помощь банкам, находящимся в затруднительном положении", - говорится в сообщении агентства.

Напомним, что Moody's в ночь на 13 июня понизило рейтинг суверенных облигаций Италии на два пункта - до "Baa2" с "A3", прогноз по рейтингу негативный, что подразумевает возможность нового его сокращения. Агентство мотивировало свое решение тем, что официальный Рим, скорее всего, в ближайшем будущем будет испытывать еще большие экономические трудности.

http://www.ria.ru/economy/20120717/701311877.html