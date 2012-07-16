В Румынии пройдет референдум для импичмента президента

Временно исполняющий обязанности Президента Румынии Крин Антонеску утвердил соответствующий закон, передает Русская служба Би-Би-Си.

Ранее Европейская комиссия настаивала на том, чтобы результаты референдума были признаны действительными лишь при явке более 50% граждан.

Противники Т.Бэсеску во главе с румынским премьер-министром Виктором Понтой обвиняют его в превышении полномочий при принятии ряда политических решений.

Как сообщал УНИАН, 6 июля парламент Румынии на совместном заседании обеих палат проголосовал за отстранение от должности Президента страны Т.Бэсеску.