В Румынии пройдет референдум для импичмента президента
20:46, 16 июля 2012Мир
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В Румынии в конце июля состоится референдум по вопросу об импичменте отстраненного от президентской власти Траяна Бэсеску.
Басеску обвиняют в превышении полномочий
Временно исполняющий обязанности Президента Румынии Крин Антонеску утвердил соответствующий закон, передает Русская служба Би-Би-Си.
Ранее Европейская комиссия настаивала на том, чтобы результаты референдума были признаны действительными лишь при явке более 50% граждан.
Противники Т.Бэсеску во главе с румынским премьер-министром Виктором Понтой обвиняют его в превышении полномочий при принятии ряда политических решений.
Как сообщал УНИАН, 6 июля парламент Румынии на совместном заседании обеих палат проголосовал за отстранение от должности Президента страны Т.Бэсеску.
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