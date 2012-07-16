Иран нашел нефть на шельфе Каспийского моря

Как отметил управляющий директор Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO) Али Осули, запасы нефти были обнаружены в границах нефтегазового месторождения "Сардар-е Джангал" (Sardar-e Jangal), расположенного на шельфе северной провинции Гилян (Gilan), пишет lenta.ru.

По оценкам топ-менеджера KEPCO, суточная добыча нефти на участке может достигать восьми тысяч баррелей.

По предварительной оценке, запасы газа на месторождении оцениваются в 50 миллиардов кубических футов (около 1,42 миллиарда кубометров), что эквивалентно совокупному потреблению газа в Иране в течение десяти лет. В мае текущего года в National Iranian Oil Company’s (NIOC) уже сообщали, что месторождение также содержит значительные запасы нефти.

Иран занимает второе после Саудовской Аравии место в мире по экспорту нефти. Однако из-за международных санкций, введенных с 1 июля в отношении исламской республики со стороны ЕС и США, добыча нефти в Иране и объемы ее экспорта снижаются.