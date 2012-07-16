Иран нашел нефть на шельфе Каспийского моря
Иран обнаружил на шельфе Каспийского моря нефтяные залежи объемом два миллиона баррелей.
Как отметил управляющий директор Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO) Али Осули, запасы нефти были обнаружены в границах нефтегазового месторождения "Сардар-е Джангал" (Sardar-e Jangal), расположенного на шельфе северной провинции Гилян (Gilan), пишет lenta.ru.
По оценкам топ-менеджера KEPCO, суточная добыча нефти на участке может достигать восьми тысяч баррелей.
По предварительной оценке, запасы газа на месторождении оцениваются в 50 миллиардов кубических футов (около 1,42 миллиарда кубометров), что эквивалентно совокупному потреблению газа в Иране в течение десяти лет. В мае текущего года в National Iranian Oil Company’s (NIOC) уже сообщали, что месторождение также содержит значительные запасы нефти.
Иран занимает второе после Саудовской Аравии место в мире по экспорту нефти. Однако из-за международных санкций, введенных с 1 июля в отношении исламской республики со стороны ЕС и США, добыча нефти в Иране и объемы ее экспорта снижаются.