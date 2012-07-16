Африканский союз впервые возглавила женщина (фото)

Она сменит в этой должности Жана Пинга (Габон), возглавлявшего исполнительный орган с 2008 года, и станет первой женщиной во главе Комиссии Афросоюза.

Голосование состоялось на саммите организации в Аддис-Абебе. Нкосазана Дламини-Зума набрала 37 голосов из 54 (именно столько стран объединяет АС). Она одержала победу со второй попытки: баллотируясь на пост в первый раз в январе 2012 года, Дламини-Зума не набрала достаточного количества голосов.

Выдвижение ее кандидатуры Сообществом развития Юга Африки вызвало трения среди представителей англоговорящих стран Африки и франкоговорящих стран, которые выступали опорой Жана Пинга, передает ИТАР-ТАСС.

Свою бывшую супругу поддержал президент ЮАР Джейкоб Зума, который отметил, что с момента образования организации в 1963 году представители Юга Африки никогда не руководили Комиссией АС.

Вести.ру