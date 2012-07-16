В Ливии похитили председателя Олимпийского комитета

Как передает РИА «Новости», Н.Элалем ехал в своей машине по городу вместе с коллегой, когда дорогу спортивным функционерам преградили две машины с неизвестными вооруженными людьми в камуфляжной форме.

"Они заявили, что он (Н.Элалем) нужен им, и ему придется проехать с ними. Он спросил этих мужчин, может ли он взять с собой переносной компьютер и телефон, и в этот момент они затолкали его в свою машину и скрылись на ней", - заявил работник Олимпийского комитета Ливии Арафат Джван.

Как сообщил позже местным журналистам пресс-секретарь комитета, похитители позже заявили, что представляют ливийскую армию. Подробности случившегося пока неизвестны.

Как сообщалось, в середине февраля 2011 года в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правившего страной более 40 лет полковника Муаммара Каддафи, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между силами режима и оппозицией. М.Каддафи погиб 20 октября прошлого года в окрестностях города Сирт от рук захвативших его повстанцев. За время боевых действий между сторонниками правившего режима и силами оппозиции погибли тысячи человек, крупный ущерб был нанесен экономике страны.

После завершения боевых действий в стране осталось большое количество групп боевиков, воевавших против М.Каддафи. Они отказались сложить оружие и нередко занимаются противоправной деятельностью.