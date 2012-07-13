Два российских оппозиционера ищут политического убежища

Двое участников "Марша миллионов", прошедшего в Москве 6 мая и завершившегося столкновениями с полицией, могут получить политическое убежище за рубежом к 26 июля, когда намечена очередная акция оппозиции в защиту фигурантов дела о массовых беспорядках, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Коммерсант.

Согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади 6 мая завершились столкновениями с полицией. Пострадали десятки человек с обеих сторон, более 400 демонстрантов были задержаны. После 6 мая оппозиция продолжила свои акции в форме протестных "народных гуляний".

Среди задержанных, отмечает издание, был также член незарегистрированной "Другой России"Александр Долматов. Газета пишет, что 13 июня он подал прошение о предоставлении ему политического убежища на территории Нидерландов.

"Ко мне и на работу, и домой приходили с обысками, но я успел уехать, прежде чем мне что-то успели предъявить", - рассказал оппозиционер.

По словам Долматова, накануне он посетил последнее интервью в комиссии по предоставлению политического убежища в Нидерландах, "и с этого момента чиновники начнут решать, давать его (убежище) или нет", пишет издание.

По словам Долматова, "скорее всего, ответ будет положительным, так как они запросили очень много документов, очень тщательно все проверили".

Кроме того, по информации издания, консультации с юристами по поводу получения убежища в Мюнхене в четверг начала активистка "Солидарности" Анастасия Рыбаченко, к которой в среду приходили с обысками сотрудники СК.

Оппозиционный "Комитет 6 мая" планирует провести 26 июля массовую акцию в поддержку задержанных по делу о беспорядках 6 мая. Член "Комитета 6 мая" Изабель Магкоева уточнила на пресс-конференции, что заявка подана на проведение митинга в Новопушкинском сквере с шествием по Никитскому и Тверскому бульвару. Заявленное число участников акции - 5 тысяч человек.

В четверг руководитель столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров сообщил, что мэрия в течение трех дней даст ответ представителям "Комитета 6 мая" по их заявке.