Закрыт туннель на границе США и Канады
05:37, 13 июля 2012Мир
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Пограничный туннель, соединяющий американский Детройт и канадский Виндзор, перекрыт полицией из-за угрозы теракта, сообщает Reuters.
Ранее неизвестный позвонил в канадскую полицию с сообщением, что туннель заминирован.
На месте предполагаемого теракта работают как американские, так и канадские взрывотехники. Туннель обследуется при помощи собак и специальных средств обнаружения. Все, кто был внутри туннеля, эвакуированы. Организовано движение через наземный объезд.
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