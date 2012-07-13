Закрыт туннель на границе США и Канады

Ранее неизвестный позвонил в канадскую полицию с сообщением, что туннель заминирован.

На месте предполагаемого теракта работают как американские, так и канадские взрывотехники. Туннель обследуется при помощи собак и специальных средств обнаружения. Все, кто был внутри туннеля, эвакуированы. Организовано движение через наземный объезд.