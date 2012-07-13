Закрыт туннель на границе США и Канады

05:37, 13 июля 2012
Мир
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Пограничный туннель, соединяющий американский Детройт и канадский Виндзор, перекрыт полицией из-за угрозы теракта, сообщает Reuters.

Ранее неизвестный позвонил в канадскую полицию с сообщением, что туннель заминирован.

На месте предполагаемого теракта работают как американские, так и канадские взрывотехники. Туннель обследуется при помощи собак и специальных средств обнаружения. Все, кто был внутри туннеля, эвакуированы. Организовано движение через наземный объезд.

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