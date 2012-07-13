Берлускони решил вернуться

О намерении Берлускони вернуться в кресло премьера официально сообщил Фабрицио Чиккито, лидер парламентской фракции возглавляемой Берлускони партии "Народ свободы". По словам Чиккито, в связи с этим решением своего лидера партия откажется от проведения праймериз.

Причиной для Берлускони стали результаты опросов, согласно которым без лидерства Берлускони его партия наберет на выборах максимум 10%, а с ним сможет набрать 30% голосов.

Впрочем, как сообщает Радио Свобода, первой официальной реакцией на решение Берлускони стал комментарий Радио Ватикана, в котором отмечается, что это «шаг назад, поскольку за последние годы его правление не принесло положительных результатов».