Из-за Олимпиады английские военные приведены в боевую готовность

Это решение вызвано опасениями, передает Радио Свобода, что частная компания G4S, ответственная за безопасность во время соревнований, не сможет своевременно предоставить достаточное количество обученного персонала.

Британская армия уже выделила на помощь лондонской полиции 13,5 тысяч военнослужащих. Увеличение этого числа означает, что многие военные лишатся в этом году летнего отпуска.

Для обеспечения безопасности на лондонской Олимпиаде задействована не только полиция, но и армия, реактивные истребители Typhoon, вертолеты, два боевых корабля и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств.