Очевидцы трагедии на Кубани: это было не просто наводнение, это была мясорубка

В Краснодарском крае четвертый день продолжается ликвидация последствий мощного наводнения, обрушившегося на регион в ночь на 7 июля. Наиболее сложная ситуация сложилась в Крымске, где, по официальным данным, ливневые дожди привели к гибели 171 человека, пишет РБК.

Между тем блогеры и эксперты подозревают, что власти существенно занижают масштабы катастрофы. РБК-ТВ со ссылкой на телерадиокомпанию "Электрон" сообщает, что только в один из четырех местных моргов привезли около 400 трупов.

Очевидцы трагедии делятся жуткими подробностями.

"Это было очень страшно: стоило один раз уйти под воду, и обратно уже не вынырнешь. При мне у женщины из рук выскользнула девочка маленькая, упала в воду, женщина за ней бросилась, за ней еще двое мужчин. И все — один раз только над водой чья-то голова показалась, - рассказал Газете.ру пострадавший от наводнения в Краснодарском крае житель Новороссийска.

По его словам «это было не просто наводнение, это была мясорубка». При этом адекватной помощи со стороны сотрудников МЧС они не получили. «Они нам говорили (МЧС), что приехали трупы собрать, так они там по-прежнему плавали у берега. Я спросил, может быть, хотя бы машины вытащить помогут, — ответили, чтобы мы сами разбирались. Я спросил еще, кто поможет нам оформить документы о случившемся, представители МЧС и тут не помогли — велели звонить в полицию. В полиции послали в прокуратуру, те — в администрацию края, там — в администрацию Баканки, там — в администрацию района…».

Стоит отметить, что действия местных властей вызывают много вопросов у жителей Крымска и сторонних наблюдателей. Накануне горожане хотели перекрыть трассу, проходящую через населенный пункт, однако по случайному совпадению именно в этот момент прибыла машина с гуманитарной помощью, и гнев людей сошел на нет. Однако местные жители не исключают, что в скором времени перекроют трассу, выражая протест действиям местных чиновников.

В подтопленном городе работают несколько тысяч спасателей и добровольцев, а неравнодушные граждане из других регионов начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших. СМИ и эксперты продолжают строить догадки, кто окажется крайним в трагедии.

Предварительные результаты расследования свидетельствуют о том, что наиболее вероятной причиной массовой гибели в Крымске послужили природные факторы, а отсутствие действенной системы оповещения граждан усугубило последствия трагедии.