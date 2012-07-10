Командующий 6-м флотом США поблагодарил украинское руководство за учения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил командующий 6-го флота ВМС США вице-адмирал Фрэнк Пандольф на пресс-конференции, посвященной открытию двухсторонних учений «Си бриз - 2012» с приглашением других стран.

По словам Ф.Пандольфа, учения серии «Си бриз» «проводятся в сложных морских условиях и сплачивают страны, заинтересованные в морской безопасности. «Си бриз» имеют четкую цель, которую мы все разделяем: это поддерживать свободный от угрозы регион на основе сотрудничества».

Как считает командующий 6-го флота ВМС США, сотрудничество «переходит к более глубокому пониманию и взаимодействию, и это, в свою очередь, приводит к повышению безопасности».

По мнению вице-адмирала, «Си бриз - 2012» позволят разработать устойчивые и плодотворные отношения, укрепить безопасность и стабильность в этом важном регионе».

Как сказал Ф.Пандольф, в этом году учения будут проводиться в соответствии со сценарием, связанным с борьбой с пиратством, оказанием гуманитарной помощи, со стихийными бедствиями. «Все эти знания нам пригодятся в будущем. Таким образом, «Си бриз» соединяют не только страны-регионы Черного моря, но и множество стран, заинтересованных в поддержке морской безопасности», - отметил Ф.Пандольф.

Ф.Пандольф поблагодарил украинское руководство за организацию «этого огромного события».

Как сообщал УНИАН, «Си бриз - 2012» будут проходить с 9 до 21 июля в Одессе и Одесской области, с участием военнослужащих 17 стран.