НАТО проведет свою конференцию в Киеве

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом заявил во время встречи с главой Миссии Украины при НАТО, Послом Игорем Долговым помощник Генерального секретаря НАТО по вопросам новых вызовов безопасности, Посол Габор Иклоди.

В ходе встречи, которая состоялась 6 июля, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в научной и научно-практической сфере, в частности, в рамках Программы НАТО „Наука ради мира и безопасности”.

Г.Иклоди сообщил о том, что МС НАТО принято решение о проведении в Украине под эгидой НАТО второй ежегодной международной конференции по вопросам новых вызовов безопасности 27-28 сентября 2012 года. Конференция будет открыта для участия всех стран – членов и партнеров Альянса и будет иметь целью обсуждение проблематики энергетической безопасности, кибернетической защиты, противодействия терроризму, экологической безопасности и защиты критической инфраструктуры и тому подобное, а также обсуждение приобретенного опыта и перспектив развития сотрудничества по Программе НАТО „Наука ради мира и безопасности”. Во время встречи были обсуждены вопросы о подготовке и организации этого важного международного мероприятия в Киеве.

В контексте 15-й годовщины подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО была одобрительно оценена работа по общим проектам в сфере науки и охраны окружающей среды. В частности, в Украине успешно выполняются проект „УРАН”, благодаря которому около 1 миллиона пользователей из более чем 100 университетов и научно-исследовательских институтов 18 регионов Украины имеют доступ к единой высокоскоростной сети Интернет; создание нового генератора для производства высокоэнергетического рентгеновского излучения в Харькове; учреждение системы мониторинга и прогнозирования наводнений в бассейне реки Припять, в чем заинтересованы Украина, а также такие приграничные страны, как Словакия и Беларусь, а также ряд международных семинаров и конференций по актуальным вопросам безопасности.