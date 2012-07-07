Директор Украинской школы в Риге выразила благодарность Януковичу

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«Это – единственная школа в Латвии и странах Балтии с украинским и латышским языками обучения. Интегрируясь в латышское общество, школа избрала одним из основных приоритетов сохранение и развитие украинского языка, культуры и традиций. Для этого в школе введен учебно-воспитательный блок «Украинистика»», - отмечается в сообщении.

В 2011 году в историческом помещении школы, построенном в 1875 году, и в новом здании проходили объемные реставрационные и реновационные работы. Реконструкция школы важна не только для учеников и коллектива школы, но и для всего украинского общества Латвии.

«Посещая Латвию и Рижскую Украинскую среднюю школу, Вы имели возможность убедиться в том, что ее успешная профессиональная деятельность в сфере образования, культуры и искусства делает большой вклад в укрепление отношений между нашими государствами. Рады будем видеть Вас опять в нашей обновленной школе», - приглашают Президента Украины латышские педагоги.