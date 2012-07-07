Путин ищет виновного в трагедии на Кубани

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, такое решение принял губернатор Александр Ткачев.

По последним данным, в результате наводнения погибли 105 человек, из которых 94 в г.Крымск, 9 - в Геленджике и двое в Новороссийске.

В Крымске создаются специальные отряды, которые будут патрулировать улицы, охраняя оставленные людьми дома от мародеров.

Президент России Владимир Путин осмотрел пострадавшие районы с вертолета и провел в Крымске совещание. Он попросил краснодарские власти разъяснить Следственному комитету как работала система оповещения жителей города о наводнении.



Власти Кубани заявили, что людей предупреждали, но жильцы просто не захотели покидать свои дома. По сообщению краевых властей, в полночь в Крымске "по тревоге были подняты абсолютно все - спасатели, администрация, служащие, пожарные", о ЧС объявляли по громкой связи из машин, двигавшихся по городу. Из опасных территорий в 23 часа началась эвакуация людей. При этом "времени на эвакуацию 60-тысячного города просто не было", поскольку вода на окраинах за считанные секунды накрыла первые этажи.



Однако местные жители пишут в социальных сетях, что людей никто не предупреждал о стихии - ни МЧС, ни синоптики, замечает РИА Новости.