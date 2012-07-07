Мощное наводнение на Кубани унесло десятки жизней

16:14, 07 июля 2012
Мир
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Число жертв приближается к сотне.

Фото из Твиттера губернатора Александра Ткачева

Почти сто человек погибли из-за наводнения в Краснодарском крае, пишет Газета.ру. Официальные источники утверждают, что причиной катастрофы стали ливневые дожди, а жители города Крымск, который больше всего пострадал, уверены, что власти фактически затопили город, спустив воду из водохранилища и погубив таким образом десятки людей.

Жители Крымска рассказывают, что в городе не хватает сотрудников МЧС, поэтому людей спасают местные жители на резиновых лодках. В настоящий момент город обесточен, а сотовая связь работает с перебоями. Многие жители сидят на крышах домов.

Также пострадали города Геленджик и Новороссийск.

 

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