Судьба похищенных российских дипломатов неизвестна

Судьба похищенных в Ираке российских дипломатов неизвестна, сообщает Би-Би-Си.

Из Ирака поступают противоречивые сообщения о судьбе похищенных в субботу в Багдаде российских граждан. Иракское государственное телевидение сообщило, что эти люди были освобождены, но российское посольство и иракское министерство внутренних дел не могут подтвердить такую информацию.

Работники российского посольства были похищены в субботу после того, как дипломатическая машина выехала из комплекса посольства, расположенного в районе Мансур на западе Багдада, который доныне считался сравнительно безопасным.

Один дипломат был убит во время захвата машины. Министерство иностранных дел РФ заявляет, что прилагает все усилия для освобождения заложников.

Похищение российских граждан осудил генеральный секретарь ООН Кофи АННАН.