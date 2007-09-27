Грузия обвиняет Россию во вмешательстве в Абхазии
Заявление Саакашвили перед ООН
Грузия обвинила Россию в прямой причастности к длительному конфликту в сепаратистском грузинском регионе Абхазии.
Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, что на прошлой неделе среди двух убитих в ходе операции в Кодорском ущелье был российский подполковник.
Он сказал, что офицер возглавлял группу вооруженных сепаратистов в грузинских лесах.
Российский представитель в ООН Виталий Чуркин сказал, что грузинские военные напали на группу абхазских пограничников, которая занималась антитеррористическими учениями, и убили двух российских инструкторов. Он сказал, что это грузинские войска обострили ситуацию.
Между тем грузинское телевидение передает, что на окраине Цхинвали, столице Южной Осетии, в среду вечером продолжалась стрельба. Грузия и Южная Осетия обвиняют друг друга в ведении огня.