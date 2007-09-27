Войска Абхазии готовы передвинуться к границе с Грузией

Вооруженные силы Абхазии готовы передвинуться в сторону границы с Грузией во избежание аналогичных провокаций, которые Тбилиси проводит в отношении Южной Осетии. Об этом заявил президент непризнанной республики Сергей Багапш в связи с обстрелом столицы Южной Осетии - Цхинвали.

"Наши вооруженные силы готовы передвинуться в сторону границы с Грузией, дабы не допустить повторения тех провокаций, которые Тбилиси регулярно проводит в отношении Цхинвали", - сказал Багапш.

По данным госкомитета по информации и печати Южной Осетии, артиллерийский обстрел велся со стороны грузинских населенных пунктов. Жилым кварталам нанесен значительный ущерб. Грузинские СМИ утверждают, что стрельба велась со стороны Цхинвали в направлении грузинских сел Эредви, Эргнети и Никози.

Помощник командующего Смешанными силами по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта Юрий Верещак подтвердил РИА Новостифакт перестрелки в зоне конфликта.

По его словам, точно определить, кто открыл огонь, удастся выяснить после мониторинга, который намерены провести миротворцы.