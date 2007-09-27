Сенат США поддержал создание федеративных регионов в составе Ирака

Сенат США на заседании в среду высказался за создание отдельных федеративных регионов в составе Ирака.

При 75 голосах "за" и 23 "против" сенат принял отдельную поправку к рассматриваемому сейчас проекту оборонного бюджета США на 2008 год.

"Конгресс США считает, что США должны активно поддержать политическое урегулирование между ведущими группами в Ираке на основе положений конституции Ирака, создающих федеративную систему государственного управления и позволяющих создание федеральных регионов", - записано в тексте поправки.

В своем выступлении на заседании сената в минувший понедельник автор поправки, председатель сенатского комитета по иностранным делам, сенатор-демократ Джозеф Байден подчеркнул, что поддержка федерализма государственного устройства в Ираке "не означает раздела" этой страны и что США выступают за суверенитет и территориальную целостность Ирака.

Положение о федерализме заложено в конституцию Ирака и на практике уже реализуется в отношении курдов, напомнил сенатор Байден.

РИА "Новости"