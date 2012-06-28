Филиалы Русского центра откроются в Днепропетровске, Харькове и Львове

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в ходе Правительственного часа в Совете федерации сообщил руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Константин Косачев.

«В целом успешно функционирует уникальная по своему потенциалу курсовая система обучения иностранцев русскому языку на базе наших центров. Настало время возвысить эту систему, модернизировать в Институт Пушкина по не худшему примеру Институтов Гете, Сервантеса, Конфуция. Это не просто переименование, но серьезнейшая реформа, которая позволит нам ставить вопрос о распространении русского языка не только на уровне столиц, но везде, где к этому есть интерес», - сказал К.Косачев.

Он отметил, что агентство получило статус государственного заказчика федеральной целевой программы «Русский язык». В рамках этой работы год из года растет число участников соответствующих курсов, идет оказание методической помощи местным русистам, организуются масштабные мероприятия по пропаганде русского языка, в том числе недавно в связи с Днем Пушкина 6 июня.

Кроме того, К.Косачев сообщил, что в апреле руководству России агентство представило Государственную концепцию поддержки русского языка за рубежом. На очереди другой программный документ - концепция «Русская школа за рубежом», сориентированная на российские образовательные стандарты.

По его словам, центры науки и культуры Россотрудничества и его представители сегодня работают в 74 странах мира. К концу года число таких стран может увеличиться до 83, а к 2018 году – до 104.

«Однако практика такова, что, открывая одни центры, особенно в зоне наших приоритетов, пока мы вынуждены сокращать штаты в других, поскольку расширение сети происходит без увеличения общей штатной численности загранаппарата Россотрудничества. Это, очевидно, неправильно. Но выделяемые объемы бюджетного финансирования пока не позволяют решать обе задачи одновременно», - сказал он.

К.Косачев сообщил, что Украина одной из последних ратифицировала соглашение о деятельности российских центров науки и культуры.

По его словам, это соглашение создало правовую базу для учреждения филиалов центра, который находится в Киеве, в других городах.

«Уже действуют филиалы в Одессе и Симферополе, и в ближайшие время будем открывать в Днепропетровске, Харькове и Львове», - сказал К.Косачев.

Как сообщал УНИАН, 6 июня 2011 года Президент России своим указом учредил День русского языка.