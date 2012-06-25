Российский оппозиционер Навальный вошел в совет директоров «Аэрофлота»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, в новый состав Совета директоров вошли 11 кандидатов. Сегодня прошло годовое общее собрание акционеров ОАО «Аэрофлот».

По информации российских СМИ, кандидатуру А.Навального выдвинул Национальный резервный банк (НРБ) бизнесмена Александра Лебедева, владеющий около 15% акций «Аэрофлота». Контролирующим акционером авиакомпании с долей 51,17% является российское государство.

Как сообщал УНИАН, А.Навальный был одним из организаторов массовых акций протеста против фальсификаций результатов выборов в Госдуму РФ 4 декабря 2011 года. Несогласные с очередной победой партии власти «Единая Россия» создали движение «За честные выборы», которое координирует деятельность оппозиционеров. Одним из популярный лозунгов оппозиции, который придумал А.Навальный, стал лозунг «Единая Россия – партия жуликов и воров».

6 мая 2012 года, накануне инаугурации Президента РФ Владимира Путина, состоялась акция протеста оппозиции, которая закончилась задержанием в Москве около 400 человек.

11 июня следователи обыскали места проживания российских оппозиционеров А.Навального, Сергея и Анастасии Удальцовых, Ильи Яшина, Ксении Собчак и других. 15 июня в Следственном комитете России сообщили, что российские оппозиционеры могут поменять свой процессуальный статус и перейти из свидетелей в подозреваемые в деле о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти на Болотной площади накануне инаугурации В.Путина 6 мая.

*** Как подчеркивается в годовом отчете «Аэрофлота», за 2011 год компанией перевезено 14,17 млн. пассажиров. С учетом суммарного вклада дочерних компаний, входящих ныне в Группу «Аэрофлот», количество перевезенных пассажиров превысило 20 млн. человек.