Приняты особые меры для защиты журналистов в Мексике

Среди мер, которые предполагает новый закон, - предоставление журналистам и активистам в области прав человека различных средств защиты, в том числе бронированных автомобилей и бронежилетов, специального оборудования, проведение тренингов по самозащите, пишет РИА Новости со ссылкой на президентскую пресс-службу.

Если журналист сообщает о поступившей ему угрозе со стороны организованной преступности, то в течение трех часов должны быть приняты меры по обеспечению его безопасности, вплоть до временной смены жилья за счет и при помощи федерального правительства.

Для реализации положений закона создается специальный фонд по защите журналистов и активистов в области прав человека, добавил президент страны.

Кроме того, закон определяет и уголовную меру ответственности для тех госслужащих, которые совершат действия во вред интересам защиты прав журналистов и общественных активистов. Срок заключения для таких чиновников составит от 2 до 9 лет, кроме того, предусматривается существенный штраф и запрет на длительный срок занимать государственные должности.