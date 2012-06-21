В Индонезии самолет упал на жилищный комплекс: есть погибшие и раненые
Авиакатастрофа в Индонезии унесла жизни девяти человек, ранены более 30.
|Самолет совершал учебный полет
В самолете, совершавшем обычный учебный полет, находились семь военнослужащих, шестеро из них погибли, заявил новостному интернет-порталу VIVAnews официальный представитель ВВС Индонезии Азман Юнус.
Получивший тяжелые ранения второй пилот сейчас находится в реанимации, сказал представитель ВВС.
Самолет повредил восемь домов, в которых погибли три человека.
"Десять человек ранены, и сейчас ведется поиск других возможных жертв", - заявил новостному интернет-порталу Detik.com официальный представитель главы государства Джулиан Паша.
Между тем, по данным VIVAnews, с места катастрофы в близлежащие больницы доставлены не менее 35 пострадавших - это жители комплекса "Раджавали", расположенного в непосредственной близости от аэропорта "Халим", и сотрудники находящейся там же одноименной авиабазы.
Президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдхойоно, находящийся сейчас в Бразилии на конференции ООН по устойчивому развитию, выразил в четверг соболезнования семьям девяти погибших, сообщают национальные СМИ.
Самолет зацепил два здания комплекса и раскололся на три части, после чего сильный пожар охватил еще шесть домов.