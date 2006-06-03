Стали известны имена похищенных в Ираке сотрудников российского Посольства

Стали известны имена похищенных в Ираке россиян. Как передает "Первый канал", похищены третий секретарь посольства Федор Зайцев, сотрудники посольства Ринат Аглиулин, Анатолий Смирнов, Олег Федосеев.

Сегодня днем в Багдаде был убит сотрудник дипмиссии Виталий Титов и похищены еще четверо сотрудников посольства России в Ираке. По информации очевидцев, вооруженные люди на автомобилях перекрыли дорогу, по которой ехали дипломаты, после чего открыли огонь. В итоге один сотрудник российского посольства погиб, остальные были захвачены и увезены в неизвестном направлении. МИД РФ, официально подтвердив эту информацию, сообщил, что, как только стало известно о случившемся, был создан оперативный штаб по координации действий с целью скорейшего освобождения захваченных.

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