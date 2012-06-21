Сегодня Виктору Цою исполнилось бы 50

В парке недалеко от Богословского кладбища, где похоронен Цой, будет установлена сцена, на которой состоится концерт рок-групп, пишет РИА Новости.

Песни Виктора Цоя в исполнении симфонического оркестра Государственного Эрмитажа и гитариста группы Юрия Каспаряна прозвучат и в петербургском концертном зале "Октябрьский". Среди специальных гостей - режиссер фильма "Асса" Сергей Соловьев, создатель фильма "Игла" Рашид Нугманов и сын музыканта Александр Цой.



Не меньше поклонников рок-звезды соберутся и в бывшей котельной на ул.Блохина, где в середине 80-х Цой работал кочегаром. Сейчас здесь расположен рок-клуб "Камчатка", где часто проходят концерты известных и начинающих рок-музыкантов, а в день его 50-летия здесь состоится масштабный фестиваль.



Цой погиб в Латвии в автокатастрофе 15 августа 1990 года, в нескольких десятках километров от Риги. Согласно официальной версии, музыкант заснул за рулем.