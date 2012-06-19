У мужчины украли Ауди Q-7, пока он спасал женщину, тонущую в реке
11:16, 19 июня 2012Мир
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В Москве неизвестные угнали Ауди Q-7, пока хозяин автомобиля спасал тонущую женщину.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», инцидент произошел вчера днем в Большом Матросском переулке: в Яузу упал автомобиль. Водитель дорогой иномарки стал свидетелем этого происшествия, выскочил из машины и бросился в воду. Спасти женщину не удалось: она скончалась от полученных травм.
Полиция ввела план "Перехват", но результатов пока нет.
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