У мужчины украли Ауди Q-7, пока он спасал женщину, тонущую в реке

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», инцидент произошел вчера днем в Большом Матросском переулке: в Яузу упал автомобиль. Водитель дорогой иномарки стал свидетелем этого происшествия, выскочил из машины и бросился в воду. Спасти женщину не удалось: она скончалась от полученных травм.

Полиция ввела план "Перехват", но результатов пока нет.