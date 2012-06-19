Король Саудовской Аравии назначил нового наследника вместо умершего

Король Саудовской Аравии Абдулла назвал своего брата, принца Салмана, новым наследником престола в связи со смертью кронпринца Найефа бин Абдул-азиза.

Одновременно принц Салман назначен вице-премьер-министром и сохранит пост министра обороны. На должность министра внутренних дел, которую занимал кронпринц Найеф, назначен другой член королевской семьи – принц Ахмад.

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