Умер наследный принц Саудовской Аравии

Наследный принц Саудовской Аравии Наиф ибн Абдель Азиз Аль Сауд скончался сегодня в Женеве в возрасте 78 лет.

Об этом официально объявил королевский двор, передает ИТАР-ТАСС. Принц Наиф, занимавший пост вице-премьера и министра внутренних дел, был объявлен наследником престола в конце октября прошлого года после кончины наследного принца Султана ибн Абдель Азиза Аль Сауда. В Швейцарии принц Наиф проходил курс лечения.

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