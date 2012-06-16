Умер наследный принц Саудовской Аравии
14:36, 16 июня 2012Мир
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Наследный принц Саудовской Аравии Наиф ибн Абдель Азиз Аль Сауд скончался сегодня в Женеве в возрасте 78 лет.
Наиф ибн Абдель Азиз Аль Сауд был обьявлен наследником меньше года назад
Об этом официально объявил королевский двор, передает ИТАР-ТАСС.
Принц Наиф, занимавший пост вице-премьера и министра внутренних дел, был объявлен наследником престола в конце октября прошлого года после кончины наследного принца Султана ибн Абдель Азиза Аль Сауда.
В Швейцарии принц Наиф проходил курс лечения.
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