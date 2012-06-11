В России снова взрываются снаряды на горящем военном складе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе губернатора области.

«По предварительной информации, чрезвычайная ситуация возникла сегодня во второй половине дня по невыясненным пока причинам. Население, проживающее в непосредственной близости от складов, в настоящее время эвакуировано. Решение о дальнейшей эвакуации будет приниматься исходя из развития ситуации», - говорится в сообщении.

Один военнослужащий получил легкую контузию и был госпитализирован.

В тоже время, военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Тоцкому гарнизону по факту взрыва на территории воинской части 96558 начата доследственная проверка.

Как сообщал УНИАН, только в 2012 году в России произошло две подобных чрезвычайных ситуации на складах боеприпасов.

24 мая на полигоне Ашулук в Астраханской области при разгрузке боеприпасов военнослужащими было замечено воспламенение деревянной тары, находившейся в непосредственной близости от кладки боеприпасов. По команде военнослужащие незамедлительно убежали в укрытие. Вскоре начали рваться боеприпасы, находившиеся на земле, а также в стоявшем неподалеку «КамАЗе». Автомобиль был полностью уничтожен. Всего на полигоне загорелись и подорвались 145 ящиков, в которых были 840 боеприпасов к гранатометам. Никто не пострадал.

18 мая загорелся артиллерийский склад воинской части, расположенный в 280 километрах северо-восточнее Владивостока. На складе хранились 100-миллиметровые снаряды. Склад загорелся при подготовке боеприпасов к отправке на плановую утилизацию. Были эвакуированы 700 человек из двух ближайших населенных пунктов. Пострадали два человека.