Сенат США единогласно поддержал завоевания ”оранжевой” революции

Сенат США на заседании пятницу единогласно принял резолюцию, в которой выражается поддержка завоеваниям "оранжевой революции" на Украине и подчеркиваются обязательства США продолжать содействие украинскому демократическому процессу.

"Сенат США призывает народ Украины сохранять демократические успехи "оранжевой революции" 2004 года и выражает надежду, что лидеры Украины проведут выборы 30 сентября 2007 года в соответствии со стандартами ОБСЕ, участниками которой являются как США, так и Украина", - сообщает РИА "Новости", цитируя документ.

При этом сенаторы призвали украинских лидеров "преодолеть прежние разногласия и работать совместно для укрепления экономической и политической стабильности в стране".

"Сенат берет на себя обещание о продолжении содействия со стороны США продвижению и дальнейшему развитию свободной и представительной демократической власти на Украине, основанной на главенстве закона и принципах прав человека", - говорится в документе.

В резолюции подчеркивается также, что "народ Украины успешно создал растущую свободную прессу, все более независимую судебную систему, а также уважает права человека и главенство закона, которые укрепляют свободу, стабильность и процветание".

Соавторами принятой сенатом резолюции являются председатель сенатского комитета по иностранным делам сенатор-демократ и кандидат в президенты США Джозеф Байден, а также заместитель председателя этого комитета сенатор-республиканец Ричард Лугар.