Великая китайская стена оказалась намного длиннее, чем считали раньше

Согласно результатам исследования, начатого Государственной администрацией по делам культурного наследия еще в 2007 году, общая протяженность сооружения более чем вдвое превышает известные ранее данные. Дело в том, что ранее археологии замеряли лишь те участки Великой стены, которые были построены в эпоху династии Мин (1368 - 1644). Их общая протяженность составила 8,85 тысячи километров.

В рамках последнего масштабного исследования археологии изучили почти 44 тысячи участков стены и ее форпостов, созданных в различные периоды китайской истории. В общей сложности им удалось обнаружить 21 тысячу 196,18 километра сооружений, причем от некоторых фрагментов остался лишь фундамент.

По последним данным, на сегодняшний день лишь 8,2% от общей протяженности стены, воздвигнутой в период династии Мин, сохраняет свой первозданный вид, тогда как свыше 74% получило серьезные повреждения.

Великая китайская стена является одним из главных символов Поднебесной. Ее строительство началось в период Сражающихся царств в V - III веках до новой эры. Вопреки существующим заблуждениям, Стена никогда не была единым оборонительным сооружением - она строилась в различных частях страны при разных династиях в различных целях.

В 1987 году Великая китайская стена включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.