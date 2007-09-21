Forbes посчитал самых богатых американцев

Журнал Forbes в номере, который поступит в США в продажу 21 сентября, публикует ежегодный список 400 самых богатых жителей США. Впервые за всю историю составления этим журналом такого рейтинга, в список вошли только те люди, чье состояние превышает 1,3 миллиарда долларов. Суммарное состояние участников рейтинга 2007 года составило 1,54 триллиона долларов США, что на 29 миллиардов больше, чем в прошлом году.

Бессменным лидером списка 400 самых богатых жителей США четырнадцатый год подряд остается основатель компании Microsoft Билл Гейтс. В рейтинге 2007 года эксперты журнала оценили его состояние в 59 миллиардов долларов. Второе место вновь занял инвестор Уоррен Баффет с 52 миллиардами долларов, на третьей строчке так же, как и в 2006 году, расположился Шелдон Адельсон (Sheldon Adelson) - владелец сети казино и отелей в Лас-Вегасе, владеющий 28 миллиардами долларов.

Четвертое место в списке самых богатых американцев Forbes в 2007 году сохранил за собой Лоуренс Джозеф Эллисон (Lawrence Joseph Ellison) - владелец компании Oracle, которая специализируется на производстве программного обеспечения для персональных компьютеров. Состояние Эллисона журнал оценивает в 26 миллиардов долларов.

Пятое место разделили основатели компании Google Сергей Брин и Ларри Пейдж, каждый из которых владеет 18,5 миллиардами долларов. Брин и Пейдж в 2007 году впервые вошли в десятку рейтинга Forbes. С 2004 года состояние основателей Google увеличилось в четыре раза.

За пределами десятки самых богатых американцев в 2007 году оказался Пол Аллен (Paul Allen), основавший Microsoft вместе с Биллом Гейтсом. 16,8 миллиарда долларов, которыми владеет Аллен, позволили ему занять лишь 11-ю строчку.

Лента.ру