Морские порты РФ должны развиваться с учетом интересов ВМФ

Исполняющий обязанности первого вице-премьера российского правительства Сергей Иванов считает необходимым развивать морские порты РФ с учетом интересов Военно-морского флота (ВМФ). С таким заявлением он выступил сегодня на заседании правительства.

"Необходимо развивать порты, которые должны учитывать интересы ВМФ, в то же время не дублируя бюджетные расходы", - отметил С.Иванов. "Нужно развивать порты как единицу, которая может решать двойные задачи", - пояснил и.о.первого вице-премьера. С.Иванов добавил, что, по его мнению, соседство объектов ВМФ с терминалами, занимающимися отгрузкой товаров гражданского назначения, - нормальное явление.

В качестве примеров таких портов он назвал Балтийск и Новороссийск.

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