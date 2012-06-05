Сирийские оппозиционеры объявили о создании повстанческого фронта
О создании Фронта было объявлено на пресс-конференции в Стамбуле.
Участники новой оппозиционной группы намерены поддерживать связи со Свободной сирийской армией - ведущей военной организацией оппозиции, передает Associated Press.
Представители Турции сообщили, что не оказывают военную помощь сирийским оппозиционерам. Тем не менее, официальная Анкара разрешает использовать территорию Турции для организации и предоставляет им гуманитарную помощь.
Ранее сегодня стало известно, что ССА заявила о прекращении выполнения мирного плана ООН и Лиги арабских государств. Представитель повстанцев также призвал реформировать Миссию ООН по наблюдению в Сирии в "миротворческую миссию". В противном случае, по его словам, международное сообщество должно принять "смелое решение" и ввести запретную для полетов и буферную зоны в Сирии.
Оппозиционеры также сообщили, что в столкновениях в минувшие выходные в Дамаске и провинции Идлиб ими были убиты более ста военнослужащих правительственных сил. Базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники, комментируя эти данные, подтвердили гибель, по меньшей мере, 80 солдат.