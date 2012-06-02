В Сирии освобождены более 200 заключенных
02:37, 02 июня 2012Мир
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Правительство Сирии освободило из тюрьмы 223 предполагаемых участника вооруженных столкновений, которые продолжаются в стране уже более года.
Освобождение заключенных является ответом на соответствующий призыв, направленный президенту Сирии Башару Асаду генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и спецпосланником ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннаном, сообщает AFP.
При освобождении заключенных, 210 из которых содержались в тюрьме Дамаска, присутствовали наблюдатели ООН.
Еще около 500 человек были освобождены в четверг.
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