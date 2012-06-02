В Сирии освобождены более 200 заключенных

Освобождение заключенных является ответом на соответствующий призыв, направленный президенту Сирии Башару Асаду генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и спецпосланником ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннаном, сообщает AFP.

При освобождении заключенных, 210 из которых содержались в тюрьме Дамаска, присутствовали наблюдатели ООН.

Еще около 500 человек были освобождены в четверг.