В Сирии освобождены более 200 заключенных

02:37, 02 июня 2012
Мир
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Правительство Сирии освободило из тюрьмы 223 предполагаемых участника вооруженных столкновений, которые продолжаются в стране уже более года.

Освобождение заключенных является ответом на соответствующий призыв, направленный президенту Сирии Башару Асаду генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и спецпосланником ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннаном, сообщает AFP.

При освобождении заключенных, 210 из которых содержались в тюрьме Дамаска, присутствовали наблюдатели ООН.

Еще около 500 человек были освобождены в четверг.

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