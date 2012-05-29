Детский Фонд ООН обеспокоен ситуацией в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время презентации итогов исследования ситуации с детским секс-туризмом в Украине заявил заместитель председателя Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Рудигер Люхман.

По его словам, согласно наблюдениями ООН, в Украине неподобающим образом привлекаются к ответственности лица, которые были вовлечены в торговлю людьми.

Также Комитет ООН по правам ребенка подчеркивает необходимость информационно-просветительских кампаний относительно вопросов эксплуатации детей.

Р.Люхман отметил, что ЮНИСЕФ призывает Украину активизировать усилия в гармонизации национального законодательства с положениями Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка относительно торговли детьми, детской проституции и детской порнографии.