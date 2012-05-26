Европаламент провоцирует Януковича на нарушение закона?

Обэтом он заявил впятницу в эфиреШустерLive.



А.Ефремовотметил,что властьбеспокоитпостоянноепринятиерезолюций поотношению кУкраине.Вто же времяон добавил,что украинские представителипросилиюридический комитетСовета Европыдать четкоеопределение понятия «политический заключенный»,однако это вызвалозамешательство.«Юристысказали:чтобы ответитьна этот вопроснам нужногод работатьв этом направлении»,- отметил лидер фракцииПартии регионов.



А.Ефремов подчеркнул,что от постоянныхнегативных оценокЕвропы постояннострадаетвласть,и этоего беспокоит.



«Большевсего страдает отэтой ситуацииименно наша политическаясила.Но представьтекак решать этот вопрос,когда говорят,что Президентдолжен датькоманду? ",- сказал А.Ефремов.По его словам,если Президентдаст такую​​команду,то тогдаЕвропаточно скажет,что в Украине недействуют законы.