США назвали ближайших кандидатов на вступление в НАТО

С таким заявлением Клинтон выступила перед встречей с лидерами Боснии, Грузии, Македонии и Черногории, стремящимися к членству в НАТО, сообщает Радио Свобода. Место и дата проведения следующего саммита пока не назначены.



Первым кандидатом на вступление в НАТО является Македония – для этого ей нужно разрешить спор с Грецией, которая считает неправомерным название этой страны.

Грузии для членства в НАТО предстоит уладить конфликт с Россией по поводу самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия, независимость которых Грузия не признает.

В Боснии и Черногории только запущены реформы, необходимые для присоединения к военному союзу.