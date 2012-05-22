США назвали ближайших кандидатов на вступление в НАТО
01:11, 22 мая 2012Мир
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На саммите НАТО госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что на следующей встрече глав входящих в НАТО государств должен быть рассмотрен вопрос о расширении военного союза.
С таким заявлением Клинтон выступила перед встречей с лидерами Боснии, Грузии, Македонии и Черногории, стремящимися к членству в НАТО, сообщает Радио Свобода. Место и дата проведения следующего саммита пока не назначены.
Первым кандидатом на вступление в НАТО является Македония – для этого ей нужно разрешить спор с Грецией, которая считает неправомерным название этой страны.
Грузии для членства в НАТО предстоит уладить конфликт с Россией по поводу самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия, независимость которых Грузия не признает.
В Боснии и Черногории только запущены реформы, необходимые для присоединения к военному союзу.
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