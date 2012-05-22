Представитель Папы: можно иметь сотни друзей в Facebook и ни одного реального друга

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение К.М.Челли высказал во время лекции в Институте международных отношений и Институте журналистики Киевского национального университета на тему: «Провозглашать ценности сегодня».

На лекции шла речь о важности социальных коммуникаций: добро и зло, которое мы можем от них получать. Однако важнейшим, по его мнению, является путь каждого из нас, путь к поиску истины, какое значение мы ему придаем.

"Ибо если мы говорим о поиске правды - подразумеваем ее найти, чтобы поделиться ею с другими. Однако здесь возникает вопрос, как поделиться тем, что мы ищем. Поэтому часто повторяю, что призвание журналиста чрезвычайно увлекательно. Это призвание очень ответственно. Ибо под вопросом остается моя подлинность, аутентичность каждого из нас. Вместе с тем это также призвание, которое предполагает определенный риск. В определенных ситуациях можно даже потерять работу, в некоторых странах даже кто-то жертвует своей жизнью за то, чтобы донести правду", - сказал К.М.Челли.

По его словам, сейчас люди живут в мире "Веб-2", благодаря которому могут коммуницировать друг с другом виртуально. В то же время К.М.Челли отметил, что можно иметь сотни друзей в Facebook, но это все-таки будут виртуальные друзья.

"Как следствие, это может означать, что нет ни одного реального друга. И семья должна дать ответы на вызовы, которые предлагает коммуникация в контексте взаимопонимания. Мне интересно спросить вас, что делают ваши родители, когда вы заходите в интернет. Медиа имеют страшное влияние на формирование определенного видения жизни, семьи и ценностей.

Что касается религии, то иногда видим определенное высмеивание религиозных ценностей. Поэтому стоит еще раз задуматься над тем, как СМИ относятся к системе ценностей. Поэтому одним из важных элементов является почитание ценностей человеческой личности. Стоит задуматься над тем, что масс-медиа - большой источник, который можно использовать для образования, а также для духовных ценностей. Поэтому школа - это то место, где должны учить детей, как правильно пользоваться всемирной сетью", - считает президент Папского Совета социальной коммуникации.

После лекции студенты и преподаватели Института журналистики и Института международных отношений могли задать его высокопреосвященству вопросы.

Как сообщал УНИАН, К.М.Челли находиться в Украине до 24 мая. Цель визита К.М.Челли - ознакомление с коммуникационной деятельностью Украинской греко-католической церкви, а также показать важность для Римско-католической церкви ведение информационной деятельности.